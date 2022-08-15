«Чудовища разлагают детей». Кадыров назвал Запад рассадником разврата

Западные страны все больше демонстрируют падение нравов, распущенность и извращенное понятие ценностей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В качестве примера политик привел случай, когда четырехлетняя девочка из Ванкувера заявила о желании сменить пол.

По словам Кадырова, это сообщение с восторгом встретили не только сторонники ЛГБТ, но и мать девочки.

«Я не знаю, откуда берутся такие психически ненормальные люди. Я не про ребенка, а про взрослых, казалось бы, адекватных на вид людей. Мало того, что эти чудовища в людском обличье сами нравственно деградировали, но еще и разлагают детей. Нет происходящему оправдания и тем более никакого разумного объяснения», — написал Кадыров в своем Telegram.

По его мнению, ежедневно в мире происходят дикие вещи, которым при этом потакают и общественность, и власти отдельных стран. Запад, по оценке Кадырова, остается «рассадником разврата».

«Уже, по сути, духовно вымерли отдельно взятые народы. На этой же стадии находится весь Запад. У них там уже дети объявляют себя трансгендерами, а взрослые с умилением воспринимают эту новость. И плевать им, что ребенок многое может говорить неосознанно, главное для них — поддержать подрастающее поколение с ранних лет на пути к деградации», — возмутился он.

Ранее Кадыров выразил уверенность, что западные страны должны стремиться к партнерским отношениям с Россией, которая, по его оценке, превратилась за последние 20 лет в государство с мощным политическим укладом, сообщала газета «Известия».