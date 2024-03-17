17 марта 2024, 20:11
Чучела Байдена и Зеленского сожгли в ЛНР
Чучела Байдена и Зеленского сожгли в ЛНР в последний день выборов
Чучела президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского сожгли во время празднования Масленицы в станице Луганской в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости».
Местные жители сделали два чучела с изображениями лиц Байдена и Зеленского. Куклу президента США облачили в классический костюм, на украинском лидере была зеленая одежда. Сожжение чучел устроили около центрального избирательного участка.
Реклама
«Правильно и сделали, они столько людей угробили», — отметил один из жителей станицы.
Последний день голосования на выборах президента России совпал с масленичными гуляньями. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что выборы президента являются для региона историческим событием. Он подчеркнул, что недоброжелатели не смогут испортить выборы.
Владимир Зеленский
ЛНР
Россия
Выборы
Реклама
Реклама