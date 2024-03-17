Общество 17 марта 2024, 20:11 Чучела Байдена и Зеленского сожгли в ЛНР Чучела Байдена и Зеленского сожгли в ЛНР в последний день выборов Freepik

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Чучела президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского сожгли во время празднования Масленицы в станице Луганской в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости».

Местные жители сделали два чучела с изображениями лиц Байдена и Зеленского. Куклу президента США облачили в классический костюм, на украинском лидере была зеленая одежда. Сожжение чучел устроили около центрального избирательного участка.

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«Правильно и сделали, они столько людей угробили», — отметил один из жителей станицы.

Последний день голосования на выборах президента России совпал с масленичными гуляньями. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что выборы президента являются для региона историческим событием. Он подчеркнул, что недоброжелатели не смогут испортить выборы.