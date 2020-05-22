Чубайс выступил против раздачи денег из-за пандемии всем подряд

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс против раздачи денег всем жителям страны. Нужно помочь только тем, кто в этом сильнее всех нуждается, уверен глава компании.

«Нужно ли помогать? Да, нужно. Только не тем, кто громче всех кричит, а тем, кому тяжелее всего. Это безусловная обязанность государства. Но часто у нас наиболее шумными являются совсем не те, кто на самом деле нуждается, это разные множества», — заявил Чубайс на онлайн-конференции Startup Village LiveStream.

Он считает, что если всем без разбора выделить по 20 тысяч рублей, то государство потратит два триллиона. А потом может наступить вторая волна, и помощь потребуется многим, в том числе и врачам. При таком «разбазаривании» медики могут остаться без надбавок за свою работу.

По словам Чубайса, нужно всегда учитывать и родственников «нуждающихся», которые могут зарабатывать в разы больше.

Ранее стало известно, что выплаты на каждого ребенка от трех до 16 лет затронут 50 миллионов россиян. Сумма в размере 10 тысяч рублей будет выплачена один раз.