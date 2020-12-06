Чубайс отметил назначение на новую должность выстрелом из гаубицы

«В ознаменование начала новой миссии ровно в 12:00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет)», — написал он на своей странице в Facebook.

Источник фото: страниц Анатолия Чубайса на Facebook

Ранее Чубайса отправили в отставку с поста главы «Роснано». В компании он проработал 12 лет. После отставки в СМИ ходили слухи его назначении на пост куратора Арктики. Но тогда он только отшутился в соцсетях. Президент России Владимир Путин предложил первому зампредседателя коллегии ВПК Сергею Куликову занять должность Чубайса. Последний день в «Роснано» политический деятель провел 3 декабря. Коллеги проводили его под песню «Есть только миг».

Несколько дней назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тоже похвастался своим умением в стрельбе. Однако обошелся меньшим калибром.