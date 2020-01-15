Чубайс обозначил главную проблему экономических реформ 90-х

По мнению Чубайса, глубинное воздействие на весь ход экономических реформ 1990-х годов оказали неплатежи. Он признался, что никто не предвидел такого явления. Но при этом преодоление неплатежей позволило улучшить экономическую ситуацию в стране. Глава «Роснано» уточнил, что в 1996 году объем неплатежей достиг 40-45% ВВП.

«Мы 10 лет вырабатывали концепцию реформ под руководством Гайдара. <…> Я не помню обсуждения темы неплатежей», — сказал Чубайс на Гайдаровском форуме.