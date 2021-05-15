Чубайс объяснил, почему ненавидит советскую власть

Спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс ненавидит советскую власть, потому что в то время в стране царила «омерзительная ложь». Об этом он заявил в беседе с изданием «Коммерсант».

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: „Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька“. Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье», — рассказал Чубайс.

По мнению собеседника, в советские времена ложью были новости по телевизору, собрания трудящихся и первомайские демонстрации.

«Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение», — добавил спецпредставитель российского лидера.

В марте в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Чубайс назвал главную проблему российской экономики, которую признают как власть, так и оппозиция. Он подчеркнул, что она заключается в медленном темпе роста, который не дотягивает до среднемировых.