Чубайс назвал удивительной готовность России к пандемии коронавируса

Инфраструктура России оказалась готова к сложностям на фоне пандемии коронавируса. Жители страны смогли справиться с навалившейся на них нагрузкой и в психологическом плане.

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс признался, что больше всего удивился этим двум фактам. Его выступление на форуме Startup Village процитировало РИА «Новости».

«Мое главное удивление — это как раз удивление тому, насколько в целом мы оказались готовы с точки зрения инфраструктуры, психологической даже готовности», — сказал Чубайс.

Он отметил, что дети по-прежнему учатся, врачи работают, да и общая степень готовности оказалась «очень серьезной и значимой». Этот процесс удивил Чубайса в кризисе больше всего.

Все отрасли производства глава «Роснано» поделил на три группы. В первую он включил предприятия, преобразующие материалы, во вторую — энергию, в третью — информацию. После пандемии, считает Чубайс, больше всего изменятся отрасли последней группы.

«Те [предприятия], предметом которых является преобразование информации, изменятся наиболее глубоко, наиболее радикально и тотально, например образование. Это все мы уже прекрасно понимаем», — заключил председатель правления «Роснано».

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Об инфекции впервые стало известно в декабре 2019 года, когда в Китае сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Ее возбудителем оказался новый тип коронавируса.

Во всем мире на сегодняшний день подтверждено более 5,1 миллиона случаев заражения. Скончались более 332 тысяч человек. В России выявили уже 332 925 больных COVID-19.