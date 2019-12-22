    22 декабря 2019, 19:34

    «Чтобы сынишка был под стать отцу!» Нурмагомедов получает поздравления с рождением сына

    Алексей Сахаров, Алена Макаренко, Екатерина Земская

    У российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова родился третий ребенок. С этим событием через «360» его поздравил пресс-секретарь мэра Махачкалы Альберт Эседов.
    «Чтобы сынишка был под стать отцу!» Нурмагомедов получает поздравления с рождением сына

    Он присоединился к поздравлениям, которые сейчас идут со всех телеканалов.

    «Желаем крепкого здоровья и чтобы сынишка был под стать дедушке и отцу, конечно», — сказал Эседов.

    В какой больнице рожала жена Нурмагомедова, пресс-секретарь главы города пока не знает.

    В день рождения второго сына Нурмагомедова Эседов виделся с отцом спортсмена — Абдулманапом Нурмагомедовым. Они встретились на центральной площади Махачкалы, которая реконструируется. Ее планируют открыть 28 декабря, а пока что там идет эстафета по укладке гранитных плит. Именно к ней и присоединился Нурмагомедов-старший.

    «Отец участвовал сегодня в установке одной из плит на площади у нас. Это было до обеда. Отец каждый день приходит после разминки, после тренировки. И как раз мы поучаствовали в этом мероприятии», — отметил Эседов.

    Однако тогда Абдулманап Нурмагомедов ничего не упомянул про рождение наследника, сказал он. «У него график загруженный, он торопился. Об этом не сказал (о рождении внука — прим.ред.)», — добавил собеседник «360».

    Хабиб и его будущая жена Патимат вместе учились в школе села Сильди Цумадинского района в Дагестане. Сейчас супруги воспитывают двух детей — четырехлетнюю Фатиму и двухлетнего Магомеда. Третий ребенок родился 22 декабря.

    Нурмагомедов — действующий чемпион по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В апреле он будет защищать титул во время встречи с американцем Тони Фергюсоном. Тренировки пройдут в Дагестане.