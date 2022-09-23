«Чтобы спокойная жизнь была». Жительница Бердянска высказалась за вхождение Запорожья в состав России | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 13:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Чтобы спокойная жизнь была». Жительница Бердянска высказалась за вхождение Запорожья в состав России Жительница Бердянска поддержала вхождение Запорожской области в состав России

Читать 360tv в

Жителям Запорожской области приходилось выживать в условиях обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, рассказала «360» жительница Бердянска Светлана Репринцева. По ее словам, вхождение региона в состав России гарантирует возобновление мирной жизни в регионе.

У людей долгое время не было ни мобильной связи, ни интернета, возникали перебои с поставками продуктов. При взрывах жители укрывались в бомбоубежищах, заявила собеседница «360».

Реклама

«Действительно, многие хотят, чтобы Запорожская область вошла в состав России. Хотелось бы, чтобы мой голос тоже в этом помог. Чтобы спокойная жизнь была, чтобы люди и здесь, и там могли спокойно жить, передвигаться, работать», — рассказала Светлана Репринцева.

Реклама

В пятницу в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы по вопросу вхождения в состав России. Жители российских регионов поддержали это решение. По их словам, там живут русские люди, поэтому РФ должна их защитить.

Поучаствовать в референдуме можно и на территории России, в частности — в Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

0 0 0 0 0 0