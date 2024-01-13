Эксклюзив 13 января 2024, 21:42 «Чтобы русские сражались против русских». Массовая мобилизация продолжается в Одессе Борзенко: в Одессе в ВСУ набирают русских, чтобы они сражались с русскими

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Массовая мобилизация продолжается в Одессе, мужчин призывного возраста забирают с улиц и даже из общественного транспорта. Возможно, это связано с тем, что первые лица России называют Одессу русским городом. На острый вопрос ответил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко в стриме «360» с Еленой Кононовой.

Мобилизация в Одессе

Эксперт отметил, что тенденция набора призывников в исконно русских городах — Одесса, Измаил, Сумы, Харьков и многих других — интенсивно пошла в прошлом году.

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«Принцип был такой — набирайте русских, чтобы они сражались против русских», — считает Борзенко.

Ситуация в Одессе значительно отличается от того, что происходит во Львове или Киеве — там националисты ходят по барам и распивают пиво, в ВСУ забирают далеко не всех. Киевские власти считают, что набирать людей в ВСУ нужно в первую очередь в Одессе и других городах с русским населением.

Не просто русский город

«Потому что Одесса, она традиционно не просто русский город, В Одессе есть например, подполье», — пояснил журналист.

Борзенко отметил, что подпольщики в Одессе жгли трансформаторные распределительные щиты, поджигали военкоматы, делали «очень много вещей», о которых пока не говорят.

Самое главное доказательство того, что в Одессе есть сопротивление — это точность наших ударов по Одесскому порту и складам оружия. Информация поступает из космоса от военной разведки, от стратегических наблюдательных дронов. Но самая важная информация приходит «с земли», от подпольщиков. Они показывают, что и когда приходит в порт, кто и что разгружает там.

«Но есть информация с земли, она самая ценная. <…> Придет время, когда освободим Одессу, и мы узнаем об этих героях», — заключил Борзенко.