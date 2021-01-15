«Чтобы памятник был любим детьми». Новую Аленку для Нововоронежа сделают в Подмосковье

Об этом «360» рассказал спонсор второй Аленки Ян Стец — он решил подарить Нововоронежу новый памятник. Его изготовят в Жуковском на скульптурно-производственном предприятии «Лит Арт», работой займется скульптор из Реутова Виталий Казанский. Инвестор отметил, что первую Аленку решила установить администрация города — они называли его арт-проект.

«Вместе с созданием памятника было запланировано какое-то мероприятие — День города или что-то подобное. Вот они такой нестандартный образ и создали. Там использовалась технология ковки, и добиться какого-то хорошего результата было трудно. Мы будем использовать технологию литья из бронзы — там будет совсем другая история», — отметил он.

Стец рассказал, что его очень удивил тот факт, что образ первой Аленки одобрили и установили — именно это удивление и подтолкнуло его принять участие в создании новой скульптуры, чтобы подарить городу хороший памятник.

«Мы увидели ее в интернете, нас насмешила это история — поэтому решили как-то это дело поправить, и сейчас дарим новый памятник. Кроме этого, история показалась мне достаточно символичной, потому что очень много сейчас желающих таким образом креативить, которые создают такие непонятные вещи», — сказал он.

Какая судьба ждет первую Аленку, Стец не знает. Он подчеркнул, что принял решение подарить городу новый памятник Аленки — в этот раз она будет выполнена в традиционном, классическом стиле, и будет отражать красоту русской девушки.

«Как небо и земля они будут отличаться. Это будет действительно красивый образ молодой, русской девушки. Аленка должна быть Аленкой. Сейчас идут эскизные работы, где-то 15 числа мы сделаем эскиз, а сам памятник будет готов, я думаю, к концу весны. В начале лета уже установим его», — подчеркнул инвестор.

Стец отметил, что не считает важной сумму, которая будет потрачена на памятник. Он уверен — в этой истории главную роль играет символизм, который несет за собой новая скульптура, замена плохого на хорошее.

«Мы постараемся сделать, чтобы памятник был любим детьми, чтобы они могли там поиграть. Чтобы молодожены могли сфотографироваться, туристы — сделать селфи. Мы сделаем какую-то хорошую работу», — заключил он.