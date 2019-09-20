«Чтобы нога не провалилась»: в Кургане приступили к временному ремонту опасного моста

«Ремонтируем тротуары. Есть установка сделать так, чтобы по пешеходным дорожкам можно было проехать на велосипеде или пройти с коляской, чтобы нога не провалилась», — рассказали рабочие.

В пресс-службе администрации Кургана сообщили, что на мосту устанавливают металлический настил для обеспечения безопасности пешеходов.

Ранее специалисты признали Некрасовский мост аварийным и опасным. Власти Кургана искали подрядчика, готового отремонтировать путепровод за семь миллионов рублей. Однако на аукцион не заявился ни один участник, после чего чиновники анонсировали новые торги в 2020 году. Они предложили на время установить настилы на опасных участках.