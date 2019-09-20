«Чтобы нога не провалилась»: в Кургане приступили к временному ремонту опасного моста
Некрасовский мост в Кургане, находящийся в аварийном состоянии, начали ремонтировать. Строители должны заделать дыры на пешеходной части путепровода, чтобы у людей не застревали ноги по пути. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на рабочих.
«Ремонтируем тротуары. Есть установка сделать так, чтобы по пешеходным дорожкам можно было проехать на велосипеде или пройти с коляской, чтобы нога не провалилась», — рассказали рабочие.
В пресс-службе администрации Кургана сообщили, что на мосту устанавливают металлический настил для обеспечения безопасности пешеходов.
Ранее специалисты признали Некрасовский мост аварийным и опасным. Власти Кургана искали подрядчика, готового отремонтировать путепровод за семь миллионов рублей. Однако на аукцион не заявился ни один участник, после чего чиновники анонсировали новые торги в 2020 году. Они предложили на время установить настилы на опасных участках.