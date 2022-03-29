«Чтобы не содержали нелюдей». Омбудсмен призвал вернуть смертную казнь в РФ для убийц-педофилов

Мораторий на смертную казнь в России необходимо отменить для убийц-педофилов, чтобы налогоплательщики не содержали осужденных педофилов. Об этом «360» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Высшая мера наказания касается убийц детей — педофилов, которые не просто совершили преступление против половой неприкосновенности детей, но и совершили убийство», — заявила она.

За последние пять лет рост преступлений против половой неприкосновенности детей составил 40%. Также усилилась жестокость, с которой совершаются злодеяния.

«Нужно понимать, что не все случаи попадают в СМИ, не обо всех мы знаем. Но как минимум два ребенка в месяц в разных регионах России убиваются педофилами, это недопустимо», — рассказала она.

Волынец также отметила, что подавляющее большинство родителей выступают за смертную казнь для убийц детей.

«Здесь однозначный ответ родителей и большинства адекватных людей — смертная казнь, чтобы налогоплательщики не содержали этих нелюдей и чтобы у них не было возможности выйти на волю. Если им дают пожизненное, мы считаем наказание несоответствующим преступлению», — продолжила омбудсмен.

При этом Волынец предложила ввести пятилетнюю отсрочку приведения высшего приговора в действие, чтобы у осужденного была возможность собрать доказательства невиновности в случае судебной ошибки.

Письмо с соответствующей инициативой Волынец направила председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину, сообщил RT.