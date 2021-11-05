«Чтобы не было последствий, нужно не пить». Нарколог рассказал, как справиться с похмельем

Чтобы наутро после праздников не было серьезных последствий, нужно употреблять алкоголь в меру. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, но похмелье может длиться несколько дней. И при проявлении определенных симптомов человеку необходимо обратиться к врачу — попытки справиться с таким состоянием самостоятельно могут привести к проблемам со здоровьем или белой горячке.

Об этом «360» рассказал психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт Евгений Бучацкий.

«Чтобы не было последствий, нужно не пить. Употребление алкоголя, в принципе, допустимо в виде какой-то ритуальности, символизма. Если соблюдать эти правила и в обязательном порядке хорошо закусывать, особенно мясными блюдами, тогда последствий может не быть», — подчеркнул он.

Бучацкий отметил, что людям старше 30 лет стоит обязательно обращаться к врачу, если на утро после употребления спиртных напитков они сталкиваются с последствиями.

«Если у человека в таком возрасте появляются последствия после длительных увеселений, это уже говорит о наличии проблемы. Поэтому переживать их лучше, самое безопасное и безболезненное решение — обращаться к специалистам в клинику. Потому что некоторые состояния требуют достаточно внушительных медицинских вмешательств», — пояснил он.

Психиатр уточнил, что в таких ситуациях может потребоваться оказание медицинской помощи вплоть до массивной инфузионной терапии и стабилизации работы внутренних органов, которые страдают при длительном приеме алкоголя.

«Зачастую выходы из этих состояний сопровождаются выходом в белую горячку, что является проявлением отека мозга. Либо в проявления сердечной недостаточности — чаще всего, а также печеночной и почечной недостаточности. То есть выход из длительного употребления алкоголя — не менее опасно, чем длительное употребление алкоголя в больших количествах», — добавил собеседник.

Насторожиться человеку стоит при появлении некоторых определенных симптомов. В их числе нарушение аппетита, тремор конечностей, усиленное сердцебиение, панические атаки, тревожное состояние, потливость. При проявлении таких симптомов обязательно надо обращаться к врачу. Бучацкий подчеркнул, что многие люди предпочитают бороться с похмельем самостоятельно. Для этого они выбирают разные способы.

«Кто-то выбирает опохмеляться и уходит в длительные запои, кто-то пытается какими-то народными или общепринятыми способами: аспирин выпить, рассол. Эти все способы не помогают бороться — они несколько облегчают состояние на короткий промежуток времени. А далее похмелье сохраняется, возобновляется и усиливается. Течение похмелья становится волнообразным», — отметил психиатр.

Бучацкий добавил, что при обращении к специалистам такого эффекта не будет. Если они оказывают адекватную, корректную помощь, то состояние человека получится стабилизировать за несколько суток. Обычно это занимает от одного до пяти дней — все зависит от того, как много алкоголя употреблял человек и как долго это продолжалось. При этом существуют методы, которые помогут восстановиться достаточно быстро.

«Опять же, обращение к специалистам, врачам-наркологам, которые помогут достаточно быстро стабилизировать состояние и убрать похмелье. Чтобы наутро человек смог более-менее адекватным пойти на работу. Но после работы было бы лучше, в зависимости от его состояния, продолжить терапию. Потому что сам похмельный синдром длится достаточно длительный промежуток времени», — сказал он.

Он пояснил, что на физическом уровне похмелье может проявляться от одного до пяти-семи дней, а на психоэмоциональном — до 21–30 дней. Все зависит от индивидуальных особенностей организма — есть люди, которые могут вечером выпить много алкоголя и наутро чувствовать себя хорошо, чтобы спокойно пойти на работу. При этом некоторым людям достаточно одного бокала, чтобы утром чувствовать себя плохо.