«Чтобы не было очагов». Губернатор Подмосковья объяснил, насколько важно соблюдать санитарные нормы на предприятиях

Промышленные предприятия заработали в Подмосковье с 12 мая, и сейчас крайне важно продолжать соблюдать все санитарные требования. Об этом в эфире программы «Неделя в городе» заявил Андрей Воробьев.

«Первая неделя идет хорошо, соблюдается дистанция, мы проверяем температуру, пункты приема пищи. Со временем бдительность падает, и наша задача — чтобы и следующий период эти стандарты строго соблюдались, чтобы не было очагов», — рассказал глава региона.

Он напомнил, что следующий этап — открытие ресторанов, ателье, кафе, химчисток и парикмахерских.

Ранее стало известно, что вслед за промышленными предприятиями в Московской области открылись и строительные объекты. Каждую организацию контролируют и регулярно проверяют.

С 23 мая в регионе перестали действовать цифровые пропуска. Но любые мероприятия с большим количеством людей, а также детские площадки и городские парки по-прежнему под запретом. В регионе продолжается масочный режим.