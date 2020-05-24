«Чтобы не было очагов». Губернатор Подмосковья объяснил, насколько важно соблюдать санитарные нормы на предприятиях
Промышленные предприятия заработали в Подмосковье с 12 мая, и сейчас крайне важно продолжать соблюдать все санитарные требования. Об этом в эфире программы «Неделя в городе» заявил Андрей Воробьев.
«Первая неделя идет хорошо, соблюдается дистанция, мы проверяем температуру, пункты приема пищи. Со временем бдительность падает, и наша задача — чтобы и следующий период эти стандарты строго соблюдались, чтобы не было очагов», — рассказал глава региона.
Он напомнил, что следующий этап — открытие ресторанов, ателье, кафе, химчисток и парикмахерских.
Ранее стало известно, что вслед за промышленными предприятиями в Московской области открылись и строительные объекты. Каждую организацию контролируют и регулярно проверяют.
С 23 мая в регионе перестали действовать цифровые пропуска. Но любые мероприятия с большим количеством людей, а также детские площадки и городские парки по-прежнему под запретом. В регионе продолжается масочный режим.