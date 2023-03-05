Эксклюзив 05 марта 2023, 17:46 Чтобы аудитория не заметила разницы. Пранкер Вован счел ожидаемой блокировку YouTube-канала YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса РИА «Новости»

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Решение YouTube удалить канал пранкеров Вована и Лексуса оказалось ожидаемым: руководство платформы не хочет, чтобы население западных стран увидело разницу в высказываниях своих политиков в СМИ и приватных беседах. Об этом Вован рассказал «360».

«Это было ожидаемо, наш третий канал заблокировали. В первый раз было такое еще прошлой весной, по официальному письму Министерства обороны Великобритании. Сейчас, думаю, причина была в пранке с бывшим главой британского МИД Уильямом Хейгом, который еще и британский лорд. Думаю, это стало формальной причиной», — сказал Вован.

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Пранкер подчеркнул, что YouTube удалил не только ролик с пранком, но и весь канал, на котором команда размещала свое шоу «ВиЛ».

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«Они стараются вычищать любые упоминания о пранках. В первую очередь это нужно, чтобы западная аудитория не увидела оправданий своих политиков. В прессе они одно говорят, а в пранках — совсем другое. Думаю, Хейг обиделся, что сказал о том, что Великобритания принимает решения не самостоятельно, а только после консультаций с США», — добавил он.

Вован отметил, что российским авторам небезопасно размещать контент на YouTube. Писать жалобы в платформу бесполезно, потому что она подчиняется другой юрисдикции.

Ранее пранкеры опубликовали видео с бывшим главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом. Дипломат, думая, что разговаривает с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, признал, что все решения британской стороны полностью зависят от США.