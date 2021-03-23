«Чтоб твои родители сдохли». Пассажирка с тремя детьми прокляла таксиста за поездку

Еще одна мать решила провезти детей без специального кресла. В этот раз стычка с таксистом произошла в Нижнем Новгороде. В результате женщина прокляла водителя, хотя поездка все-таки состоялась.

В программе у водителя было помечено, что кресло нужно для одного ребенка. Но в машину сели аж три. В Telegram-канале «Нижний № 1» появилось видео, на котором женщина начала объяснять, что они так постоянно разъезжают на такси и никаких проблем не было. Таксист попытался донести до многодетной матери, что его оштрафуют за несоблюдение правил. На это пассажирка заверила, что она заплатит штраф в таком случае.

«Но если мы пропустим процедуру массажа, вы мне три тысячи заплатите. Просто хамство какое-то», — заявила она.

Водитель решил отказать в поездке. Он подчеркнул, что с тремя детьми без кресла — никуда не годится. Женщина настойчиво попросила их отвезти до места, потому что они сильно опаздывают. Мужчина согласился. Но в конце, после того как он попросил пассажиров выходить осторожно и не торопиться, таксист неожиданно получил от женщины гору проклятий.

«Будь проклят! Чтоб ты сдох, мразь! Боишься ездить — сиди дома! Чтоб ты в аварию попал, чтоб тебе все ноги переломало, чтоб твои родители сдохли!» — завопила женщина.

Мужчина только подытожил: «Вот это ты тварь».