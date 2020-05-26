Уголовные дела и расчистка улиц. Что ждет Свердловскую область после урагана

По Свердловской области 25 мая пронесся ураган. Из-за сильного ветра погибли люди. СК уже возбудил четыре уголовных дела, а в регионе устраняют последствия непогоды.

Следователи выяснят обстоятельства смерти рабочего в Екатеринбурге и мужчины, которого придавило дверью склада, гибели жителя Арамиля и женщины в Полевском. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

«По всем фактам гибели граждан, связанным с последствиями ураганного ветра, следственными органами <…> возбуждены уголовные дела», — подчеркнули в ведомстве.

Машинист козлового крана в Екатеринбурге получил смертельную травму на стройке, поскольку работы на ней во время непогоды не приостановили. Мужчину 1983 года рождения так сильно ударило дверью, что он погиб на месте. В городе Арамиль на местного жителя упал кусок крыши, который сорвало с двухэтажного здания. В Полевском пожилая женщина получила удар веткой тополя.

Фото: СК РФ по Свердловской области

Порывы шквалистого ветра в Свердловской области достигали 28 метров в секунду. Непогода пришла в 23 муниципалитета, где находятся 120 населенных пунктов. Без света остались свыше 130 тысяч человек, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На утро вторника к электроснабжению осталось подключить 59 населенных пунктов с населением около 29 тысяч человек.

Сотрудникам управляющих компаний и муниципальных предприятий предстоит восстановить пострадавшие от урагана жилые дома, административные здания, расчистить от поваленных деревьев и веток улицы и дворы. Ветер повредил десятки крыш, автомобилей и остановок.

К ликвидации последствий непогоды привлекли около 300 человек и порядка 100 единиц техники. Работают специалисты коммунальных служб, энергетики, медики, сотрудники ГИБДД и МЧС. Ситуацию контролируют в Центре управления по кризисным ситуациям свердловского ГУ МЧС.