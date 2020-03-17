Сохранение льгот и помощь бизнесу. Что ждет экономику Подмосковья в период пандемии

Распространение коронавируса вносит коррективы не только в жизнь обычных людей, но и в экономику. На этом фоне власти Подмосковья будут поддерживать предпринимателей и обещают сохранить для жителей все льготы.

Сейчас многие эксперты начали говорить о новом мировом экономическом кризисе. Спад может произойти из-за появления и влияния на мир коронавируса. Это серьезный удар не только по бюджету всей страны, но и по региональному. Минфин уже рассматривает меры, чтобы оставить полный пакет льгот.

«У нас и региональный, и федеральный бюджет, сама идеология нашего президента про то, что человеку нужно всегда помочь. У нас большой пакет льгот, и все они остаются без изменений», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что из-за сокращения налога на прибыль властям придется скорректировать бюджет и убрать некоторые статьи, направленные на развитие. При этом весь пакет льгот останется прежним. В связи с этим губернатор попросил социальный блок разъяснить ситуацию местным жителям, чтобы они не беспокоились.

Бесплатный ли это проезд, льготные ли это лекарства, все, что связано с платежками ЖКХ, — все это останется без изменений. Все льготы мы сохраним в полном объеме. Более того, если кто-то окажется в сложной жизненной ситуации, мы обязательно придем на помощь и эту работу проведем Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Особое внимание требуется уделить и подмосковному бизнесу. Например, в регионе зарегистрирована авиакомпания «Аэрофлот», которая является ключевой и самой большой в стране.

«Я вчера дал поручение, и инвестблок начал активную работу, коммуникацию с разного рода бизнесами. Прежде всего это авиаперевозки и туризм», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор поручил узнать, какие главные вопросы возникают у бизнеса, какие темы интересуют тех, кто занимается строительством жилья и тех, кто работает над производством продовольственных товаров.

«До конца дня я жду полный анализ, чтобы вы мне доходчиво и четко сказали, что мы можем и должны сделать. Главам муниципалитетов напоминаю, что вы головой своей вместе с нами отвечаете за территорию. Поэтому это внимание к тем, кто работает, для нас стратегически важно», — сказал он.

Воробьев отметил, что регион не должен допустить сокращения на предприятиях и обязан обеспечить занятость жителей. Губернатор напомнил, что Подмосковье не первый раз сталкивается с кризисом, и попросил коллег уделить внимание и обсудить, какая помощь требуется предпринимателям.