«Что ж ты такая умная и такая бедная?» Петербурженка рассказала, почему потолок обрушился на ее ребенка

Потолок обрушился на спящего ребенка в Санкт-Петербурге. Квартира расположена на последнем этаже шестиэтажного дома, и хозяйка неоднократно жаловалась на постоянные протечки. Но председатель ТСЖ закрывал на все глаза.

Авария произошла в ночь с 17 на 18 января в шестиэтажном доме № 70-72 по Большому проспекту Петроградской стороны. Часть потолка обрушилась на двухъярусную кровать — в этот момент там спал ребенок. Мальчик чудом не пострадал — между потолком и кроватью небольшое расстояние, а одеяло и пенопластовые плиты смягчили удар.

«Там перед потолком пенопластовые плиты, и на пенопластовые плиты, видимо, рухнула бетонная конструкция — и они вместе на него упали. Ребенок был под одеялом — его спасло оно и, наверное, вот эти пенопластовые блоки, которые смягчили удар», — рассказала «360» его мама Мария.

Мария живет на самом последнем этаже жилого дома, под крышей. Она рассказала, что неоднократно жаловалась на проблемы с потолком — он весь влажный и покрыт плесенью. Проблемы начались с протечек.

«Началось все с протечек, я неоднократно оставляла жалобы. Кое-как это, с горем пополам, решалось, потом опять текло, потом опять решалось — со скандалами и не очень приятными разговорами. Последний месяц не текло, хотя два дня назад у нас были сильные дожди. Но МЧС сказали что вся деревянная конструкция, на которой держится бетонный слой, она вся мокрая, и поэтому от нее все отваливается».

Сотрудники МЧС уточнили, что потолок может обрушится дальше в другом месте. Это может случится в любой момент, поэтому его нужно как можно скорее ремонтировать — полностью, а не только обвалившийся участок.

«Это компетенция, наверное, председателя ТСЖ. Он у нас такой — с ним постоянно суды-суды-суды. Он заявлял открытым текстом, что „твои жалобы в инстанции меня только бесят. Когда я должен все это ремонтировать? Что ты такая умная и такая бедная“ — сказал мне председатель в наш последний разговор», — рассказала Мария.

После обрушения в квартиру приехали сотрудники районной администрации и сам председатель. Мария рассказала, что они составили предварительный акт и заставили председателя ТСЖ его подписать.