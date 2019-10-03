«Что за ерунда». Сенатор Рязанский — о льготах для «жертв перестройки»
Сенатор Валерий Рязанский посчитал деструктивным предложение коллеги из Госдумы Бориса Чернышова выделить отдельную категорию граждан — «жертвы перестройки» и предоставлять им льготы. Парламентария процитировало ИА НСН.
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«Что за ерунда. Даже не хочу серьезно обсуждать», — отреагировал председатель Комитета Совфеда по соцполитике.
По его словам, все, что происходило в годы перестройки, касалось всей страны. Одни потеряли жилье, другие — сбережения, третьи — пенсии. Государственные решения по многим категориям были уже приняты. Рязанский обозначил, что надо двигаться вперед, а не оглядываться на то время.
«Вся страна должна быть признана (жертвами перестройки — прим. ред.), от мала до велика?» — задался вопросом член Совфеда.