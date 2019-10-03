Депутат Госдумы предложил назначить льготы «жертвам перестройки» Подробнее

«Что за ерунда. Даже не хочу серьезно обсуждать», — отреагировал председатель Комитета Совфеда по соцполитике.

По его словам, все, что происходило в годы перестройки, касалось всей страны. Одни потеряли жилье, другие — сбережения, третьи — пенсии. Государственные решения по многим категориям были уже приняты. Рязанский обозначил, что надо двигаться вперед, а не оглядываться на то время.

«Вся страна должна быть признана (жертвами перестройки — прим. ред.), от мала до велика?» — задался вопросом член Совфеда.