«Что за чушь». Гендиректор Большого театра отреагировал на новость о госпитализации

По информации ИА Nation News, Урина удивила информация о его плохом самочувствии и самостоятельном обращении в городскую больницу.

«Что за чушь, меня просто нет в Москве, я в командировке», — подчеркнул он.

По словам генерального директора, он чувствует себя хорошо.