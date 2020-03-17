«Что за чушь». Гендиректор Большого театра отреагировал на новость о госпитализации
В Telegram-канале Mash опубликовали новость о госпитализации генерального директора Большого театра Владимира Урина. Однако он опроверг информацию. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По информации ИА Nation News, Урина удивила информация о его плохом самочувствии и самостоятельном обращении в городскую больницу.
«Что за чушь, меня просто нет в Москве, я в командировке», — подчеркнул он.
По словам генерального директора, он чувствует себя хорошо.