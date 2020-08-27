«Что-то вроде ИП, работали малолетние». Появились новые подробности гибели подростка в выгребной яме под Ростовом

Несколько дней назад в Ростовской области погибли мужчина и подросток при очистки выгребной ямы. Знакомые мальчика поделились с «360» подробностями трагедии.

Собеседница «360», которая пожелала остаться анонимной, рассказала, что трагедия произошла на территории частного дома: «На этой территории есть что-то вроде ИП. Там занимались курами, работали малолетние».

По словам девушки, несовершеннолетних заставляли чистить эту яму. Но почему ситуацию замалчивают, она не знает.

Знакомый погибшего рассказал свою версию трагедии. По его мнению, владелица бизнеса попросила 15-летнего парня почистить сливную яму. Но когда он спустился туда, его начало затягивать. На помощь бросился дядя мальчика, но его тоже затянуло. В результате оба погибли.

На днях подростка, погибшего в яме, похоронили. Подруга мальчика вспоминает, что он был хорошим парнем и очень щедрым. «Очень хочу, чтобы все это прояснилось», — отмечает девушка.

Местные жители раньше жаловались на ИП из-за сильного запаха, но администрация закрывала глаза на жалобы, уточнила девушка. «После трагедии ИП продолжает работать, никаких изменений нет», — удивляется собеседница.

В Следственном комитете сообщили, что продолжается проверка случившегося.