«У убийц нет психических отклонений»: Дмитрий Пучков предположил причины поступка Соколова

«Я некоторое время служил в уголовном розыске и не замечал в убийцах никаких психических отклонений. Это такие же люди, как и вы. Что-то в голове замкнуло и вот такой результат. Бывает…» — рассказал он.

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Пучков вспомнил, как Соколова постоянно изводили, «донимали всяким пакостями, звонками, разрисовали весь подъезд какой-то мерзостью, на дверях писали, провокации устраивали». Кто это делал, неизвестно, но подъезд разрисовывали годами.

«Возможно, в результате этого случилось», — предположил блогер.

Про отношения Соколова с коллегами Пучков ничего рассказать не может. Писатель работал с сотрудником вуза только на своей студии и на различных мероприятиях, где тот выступал с лекциями.

На здоровье Соколов не жаловался, отметил собеседник «360».

«Жена у него молодая была, что там жаловаться», — отметил он.

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Кроме того, Пучков поделился своим взглядом на конфликт Соколова с историком Евгением Понасенковым, который обвинил доцента в плагиате.

«Понасенков написал какую-то совершенно глупую книгу, претендующую на историческое исследование, не являясь ни ученым, ни имея ни малейшего авторитета в научных кругах. Он сочинил какой-то опус и обвинил этого самого Олега Соколова в том, что тот якобы сплагиатил у Понасенкова какие-то идеи. С моей точки зрения, это сделано исключительно в целях раскрутки своей книжки», — отметил бывший полицейский.

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов спрыгнул в реку Мойку 9 ноября. Перед этим он скинул в воду рюкзак с отрубленными женскими руками и пистолетом. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу с переохлаждением. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина признался, что встречался с погибшей девушкой.

В 2018 году известный историк, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков выпустил монографию «Первая научная история войны 1812 года» на 860 страниц. В ней он также обвинил Соколова в плагиате. Понасенков утверждал, что доцент позаимствовал у него концепцию ответственности Александра I в развязывании войны с Наполеоном и концепцию незначительного влияния присоединения России к торговой блокаде Англии на российскую экономику. Суд встал на сторону Соколова.