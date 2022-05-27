Кипелов ответил на размышления Шевчука о том, что такое Родина

Основатель группы «Ария», рок-музыкант Валерий Кипелов во время концерта ответил лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку после его высказываний о Родине. Кипелов не стал называть имя коллеги по цеху, но зрителям стало понятно, о ком идет речь, когда он процитировал слова Шевчука о том, что Родина — «это бабушка, продающая картошку на вокзале».

«Родина — это бабушка, продающая картошку на вокзале. Для меня Родина — это вы, это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами!» — сказал Кипелов.

Шевчук поделился своими размышлениями о том, что такое Родина, во время выступления в Уфе. После этого музыканту вручили протокол за административное нарушение. Помимо этого, в отношении него завели дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщила «Газета.ru».

После этого в Сети появились сообщения о том, что ДДТ больше не будет давать концерты в России, но позже группа это опровергла.