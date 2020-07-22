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    22 июля 2020, 21:56

    Что такое харрасмент и как с ним бороться?

    Алена Собкалова , Людмила Александрова

    Тема домогательства — очень непростой и волнующий массы вопрос. Кто-то считает, что это повод привлечь внимание, кто-то говорит, что жертва сама виновата, кто-то встает на сторону женщин и заявляет, что об этом нужно говорить.

    Раньше о харрасменте даже не слышали. Но времена меняются, у женщины появляется больше прав, и они уже не боятся отстаивать свои интересы и бороться за свою честь.

    Юристы, психологи и социологи спорят на эту тему постоянно. Кто прав, кто виноват? Что делать в такой ситуации? Как за себя постоять? Как призвать обидчика к ответу?

    Найти ответы на все эти вопросы попытался корреспондент канала «360». Подробности смотрите в сюжете.

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