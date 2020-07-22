Что такое харрасмент и как с ним бороться?

Тема домогательства — очень непростой и волнующий массы вопрос. Кто-то считает, что это повод привлечь внимание, кто-то говорит, что жертва сама виновата, кто-то встает на сторону женщин и заявляет, что об этом нужно говорить.

Раньше о харрасменте даже не слышали. Но времена меняются, у женщины появляется больше прав, и они уже не боятся отстаивать свои интересы и бороться за свою честь.

Юристы, психологи и социологи спорят на эту тему постоянно. Кто прав, кто виноват? Что делать в такой ситуации? Как за себя постоять? Как призвать обидчика к ответу?

Найти ответы на все эти вопросы попытался корреспондент канала «360». Подробности смотрите в сюжете.