Военный шлем и садовые гномы. Что россияне чаще всего забывают в поездах?

Пассажиры часто забывают в вагонах поездов свои смартфоны или документы. Но бывают и весьма необычные предметы. Например, сотрудники РЖД находили военный шлем и садовых гномов.

Как рассказали в «дочке» РЖД «Федеральной пассажирской компании», за год в поездах дальнего следования нашли более 15 тысяч забытых вещей. За январь и февраль 2020-го пассажирам вернули около четырех тысяч из них. Найти оставленные вещи помогает специальный сервис, который запустила ФПК.

Чаще всего россияне забывают свою одежду, смартфоны, наушники, документы и зарядки. В феврале отмечался День защитника Отечества, поэтому в вагонах находили средства для бритья, открытки и другие подарки.

«Но бывают и более интересные находки: эспандер, игровая приставка, военный шлем, палки для скандинавской ходьбы, штатив, детский самокат и даже фигурка садового гнома», — отметили в компании.

Пассажиры начали пользоваться новым сервисом в марте 2019 года. Чтобы найти забытую вещь, нужно заполнить анкету на сайте РЖД, указав имя, номер билета и контактный телефон. Затем необходимо описать оставленную вещь и указать место, где именно она находилась. Недавно в сервисе появилась функция доставки забытой вещи в пункт выдачи, где ее можно забрать.