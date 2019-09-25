Мост до озера и зимние горки. Что появится на набережной в Звездном городке

Зона отдыха появится вокруг Леонежского озера подмосковного Звездного городка в 2020 году. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2019 году подмосковный Звездный городок стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что впервые конкурс состоялся в 2018 году по предложению президента Владимира Путина во время его поездки в Коломну. И с тех пор конкурс проводится ежегодно.

«В прошлом году четыре города Подмосковья получили грант, а в 2019-м — пять. Звездный городок — один из победителей этого года. Сюда будут направлены средства, которые позволят сделать город более уютным», — сказал Андрей Воробьев.

В этом году победителями Всероссийского конкурса также стали Кашира и Серпухов (они получили премию на развитие в размере 54 миллионов рублей), Пересвет (получил премию на развитие в размере 60 миллионов рублей) и Верея (получила премию на развитие в размере 40 миллионов рублей).

Проект Звездного городка выиграл в номинации «Малые города с населением до 10 тысяч человек», получив денежную премию на реализацию конкурсного проекта в размере 40 миллионов рублей. Проектом предусмотрено создание зоны отдыха на окраине города. Для этого будет проведена очистка Леонежского озера, проложен велопешеходный маршрут вокруг набережной, установлены детские игровые комплексы, площадки для пикника, оборудована зона зимних горок, проложен мост к центру озера и уложены специальные настилы с подходами к воде.

Власти Подмосковья также выделили средства на благоустройство общественных территорий в Звездном городке. Сейчас создана велопешеходная дорожка вдоль Аллеи героев, там установлены опоры освещения, а за Домом космонавтов появилась экопарковка. Проведено озеленение.

В центральной части Звездного городка у гостиницы «Орбита» будет оборудована большая детская площадка с современной канатной конструкцией, заменено плиточное покрытие, установлены новые лавочки. Также появится лесная тропа из деревянного настила, танцевальная площадка и единая велодорожная сеть. Работы по благоустройству завершат в октябре 2019 года.