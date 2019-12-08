Что подарить на Новый год? Астролог призвал воздержаться от талисманов

Звездочеты связывают наступающий 2020 год с металлической крысой — по восточному гороскопу — и козерогом — по западному. Астролог, психолог Елена Антоненко рассказала «360», что лучше дарить на Новый 2020 год.

«Наступает время новогодних праздников и большое количество людей испытывает головную боль — что дарить своим близким. Подарок — это всегда выражение нашей признательности и любви. Если выбору подарка уделить мало времени, или совсем не уделять, купить что-то первое попавшееся под руку в каком-нибудь супермаркете — то поверьте, человек это почувствует», — заверила астролог.

Россияне на Новый год предпочитают не шампанское, а пиво Подробнее

По ее словам, чтобы подарок понравился, нужно дарить то, что на самом деле необходимо. Для этого стоит поставить себя на место другого человека и подумать: от какого подарка у него поднимется настроение, чему он будет рад, какие у него потребности и желания, о чем он мечтает. И цена подарка никак не влияет на впечатления от него.

«Есть два варианта. Либо подарок человеку понравился и он ему нужен, он будет подарок использовать, либо нет. Что скрывать, огромное количество бесполезных подарков передаривается неоднократно. Но любой подарок, в который вы вложили частичку своей души, всегда будет ценен. А подарки-талисманы, которые часто дарят на новый год и которые приносят деньги, благосостояние, здоровье — они работают только у тех, кто в них верит», — добавила Антоненко.

По словам астролога, мода на китайские гороскопы и календари привела к тому, что люди дарят друг другу фигурки-талисманы, изображающие символ года. Но это самый бесполезный подарок. Талисманы так не работают.

«Даже если новогодний шар подарить, то его хотя бы можно на елку повесить. А что делать с крыской — я даже не знаю. Бессмысленный подарок. Ничего он не принесет», — заключила эксперт.