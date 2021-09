Что носить осенью? Самые яркие моменты недели моды в торговой галерее Seasons

Торговая галерея «Модный сезон» на Охотном Ряду меняет название. Теперь пространство стиля будет называться Seasons. В честь ребрендинга с 22 по 26 сентября на площадке проходит «Неделя моды Seasons Fashion Week».

Неделю моды открыл эксклюзивный показ «русского Армани» Игоря Чапурина. В его коллекции сочетаются изящная классика и дерзкая кожа: платья миди, шорты и юбки, строгие палаццо и комбинезоны. Все образы моделей дополнили необычным макияжем.

«Каждая девочка — индивидуальность. Поэтому мы, визажисты, создаем образ для каждого свой. Конечно, есть определенный формат, которому мы должны следовать. Но тем не менее макияж — он индивидуальный и уникальный для каждой девочки», — рассказала Мара Мартынова, визажист.

Вместе с названием площадки меняется и концепция. Торговая галерея «Модный сезон» на Охотном Ряду превращается в современное фешен-пространство.

«„Модной сезон“ у нас превращается в Seasons и обретает новую жизнь, становится по-настоящему модным», — отметила Лидия Александрова, директор по развитию торговой галереи Seasons.

Она подчеркнула, что галерея создала новый формат недели моды, который понравится покупателям.

«Наш формат — see now — buy now, то есть увидел сейчас и купил, не за полгода, как обычно это происходит сейчас в фешен-индустрии, мы хотим, чтобы дизайнеры показывали коллекции, которые конечный потребитель, то есть мы с вами, можем купить уже сейчас», — пояснила Лидия Александрова.

Свое видение тенденций осеннего сезона представят около двадцати дизайнеров — как известных, так и начинающих.

Зрители смогут посетить показы брендов: Eleonora Amosova, Floret, Empty Industry, Louberry, Floret, Derby, Patricia Reiss, Happy Winter, Vetyver, Aniol.Store, Hurma, Revalu, AnPer, Bukhanova, Kaliv Boutique, Модный дом Grand, Makkali.Brand.

В зоне «Шоурум» свежие тренды гостям представят Lamilu, 1229room, T.skirt, Verba Laboratory, By Bloomy, Drama queen.

Вход на показы бесплатный, билеты можно оформить на сайте торговой галереи. Завершится неделя моды 26 сентября.