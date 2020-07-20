США обвинили главу Чечни Рамзана Кадырова в нарушении прав человека и внесли в «черный список». В МИД РФ пообещали дать достойный ответ Вашингтону на это решение.

«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — написала на своей странице в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил о санкциях против Кадырова. По его словам, такое решение приняли из-за неких серьезных нарушений прав человека в Чеченской Республике. Помпео подчеркнул, что у Госдепа есть достоверная информация, что Кадыров якобы несет ответственность за грубые нарушения прав человека в прошлом, среди которых пытки и казни. Руководителю российского региона и членам его семьи запретили въезд на территорию США.

В ответ на сообщение американского госсекретаря Кадыров опубликовал в Telegram-канале свою фотографию с двумя пулеметами и написал: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»

Ранее глава Чечни назвал план американского президента Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию преступлением против мусульман.