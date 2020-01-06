Что нельзя делать на Рождество: главные запреты праздника

В рождественский сочельник, 6 января, нельзя есть мясные и рыбные блюда, гадать, встречать праздник в постели и ссориться с близкими. Что еще запрещено делать на Рождество — в материале «360».

Во время праздничной трапезы, согласно традиции, нужно поставить на стол 12 блюд — по числу апостолов. Опаздывать к ужину и выходить из дома во время застолья с близкими категорически нельзя. Также считается, что гость на Рождество приносит счастье, поэтому в дом рекомендуется пригласить даже незнакомца, который просит о ночлеге или куске хлеба.

Как и в другие религиозные праздники, на Рождество также нельзя работать, выносить мусор, делать уборку, сквернословить, ходить на охоту или рыбалку. Нельзя надевать старую одежду и украшать верхушку елки чем-либо еще, кроме звезды, так как она является символом новости о рождении Иисуса Христа.

Рождество, один из главных христианских праздников, православные верующие отметят в ночь с 6 на 7 января. В Москве для удобства прихожан храмов продлят работу метро, МЦК и МЦД до 02:00. Также дольше ходить будут некоторые маршруты наземного транспорта.