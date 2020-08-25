Что может быть причиной повторного заражения коронавирусом? Ответ иммунолога

«Повторное заражение COVID-19 возможно, но, по всей видимости, заболеть рискует совсем мало, не более 5% выздоровевших», — отметил специалист.

Он предположил, что во второй раз инфекция может протекать слабее. По его словам, причиной повторного заражения может быть слабый иммунитет.

Крючков подчеркнул, что выступает против так называемых иммунных паспортов и других послаблений для переболевши COVID-19.

«Даже если они сами при повторном заражении перенесут инфекцию легко, то „наградить“ ею окружающих вполне могут», — предупредил эксперт.