Мясников объяснил, что мешает массовой вакцинации от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал некоторые рекомендации касательно массовой вакцинации от коронавируса. Подобные советы, по его словам, только на руку противникам прививок.

Мясников в своем Telegram-канале заметил, что процесс сопровождается «парадом глупых, непрофессиональных рекомендаций». Дают их не только медики, но и должностные лица. Например, советуют не принимать алкоголь, не мочить место укола три дня, не заниматься сексом и физическими нагрузками.

«Алкоголем и правда злоупотреблять не следует (бокал вина не в счет), но остальное?! Курение, например, имеет отсроченные, долговременные последствия, на вакцинацию сиюминутно не влияет, но призыв к отказу от него вызывает хотя бы симпатию. А секс тут причем?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!» — написал врач.

Советы он назвал глупыми и заявил, что они «льют воду на мельницу антивакцинаторов». Люди колеблются, и запреты только еще больше разжигают сомнения.

«Пойдут ли они после этого вакцинироваться, сохранят ли энтузиазм?» — задался вопросом Мясников.