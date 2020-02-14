Что лучше: квартира или апартаменты?

Председатель совета Гильдии риелторов Москвы Сергей Саяпин рассказал, что «на апартаменты не распространяются те строительные нормы и правила, которые действуют для жилых помещений», поэтому в них есть возможность «делать более удачные и востребованные с точки зрения рынка планировки». К тому же апартаменты зачастую дешевле.

Эксперт уточнил, что у всего этого есть и обратная сторона.

«Юридически апартаменты отличается статусом, квартира — это жилое помещение, а апартаменты — нежилое, поэтому соседями в апартаментах формально может оказаться и караоке-клуб, и цех по пошиву одежды», — рассказал он.