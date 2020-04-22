Сирота и пациентка психиатра. Что известно о матери из Оренбуржья, избившей малыша на камеру

Молодая мать из Оренбуржья избила своего годовалого малыша на камеру. Сначала на нее обрушился вал критики из Сети, а потом делом заинтересовался СК. Ребенка у нерадивой родительницы забрали.

Ролик, в котором девушка бьет маленького мальчика, появился в Instagram. Его шлепали и бросали на диван. Мать при этом кричала и жаловалась, что ей «никто не помогает». Сама она, судя по видео, беременна. А свидетелем человеческой жестокости стал еще один малыш.

Избитого ребенка хотели отдать в приют

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова призналась «Пятому каналу», что с трудом посмотрела видео. Дело об избиении в Соль-Илецке она взяла под личный контроль.

«Смотреть видео дальше первого кадра просто невозможно. Малыша бьют, потом кидают на диван, страшно представить, куда бы полетел в следующий раз», — отметила детский омбудсмен.

Мальчика уже наблюдают врачи, ему назначили обследование. О его 20-летней матери известно немного. Она сирота, без родственников. Ребенка, предположительно, хотела отправить в приют, но никаких официальных документов так и не оформила.

Первый замминистра образования региона Нина Гордеева пояснила РИА «Оренбуржье», что в Соль-Илецк семья мальчика приехала к друзьям. И родители ребенка, и те, у кого они гостили, являются воспитанниками Соль-Илецкого психоневрологического интерната. Маму мальчика наблюдал психиатр.

«Суд решит, что делать с мамой. Еще остаются вопросы к хозяйке дома, которая снимала видео и не помогла ребенку», — уточнила Гордеева.

Опека забрала малыша у матери

К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы. Региональный СК возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.

«Ребенок изъят из семьи органами опеки, будет решаться вопрос о его дальнейшем жизнеустройстве», — подчеркнули в пресс-службе ведомства. Сейчас жизни и здоровью малыша ничто не угрожает. Он находится в доме ребенка.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. В отношении матери мальчика решают вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, СК намерен оценить работу органов системы профилактики.