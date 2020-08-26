Что изменится в России с 1 сентября?

В школах России начнутся очные занятия, но с соблюдением заранее разработанных мер профилактики. Во многих учреждениях, например, отменят торжественные линейки.

По предварительным данным, возобновится авиасообщение с рядом стран. Речь идет о Венгрии, Египте, Иордании, Кипре, Китае, Мальте и Франции.

13 сентября станет единым днем голосования. В 83 регионах пройдет более 8700 выборов различного уровня.

С сентября отменятся повышенные пособия по безработице. Минимальный размер выплаты составит 1725 рублей в месяц.

Также можно будет бесплатно подать заявление о банкротстве без суда. Это коснется тех, чьи долги составляют 50–500 тысяч рублей.

При досрочном погашении кредита заемщики смогут получить обратно часть страховки.

30 сентября водителям с полисом ОСАГО, освобожденным от техосмотра, будет необходимо его пройти в течение месяца.

В Москве начнется массовая вакцинация от гриппа. Она будет масштабнее, чем обычно, и начнется раньше.

Родители несовершеннолетних получат доступ к результатам тестирования детей на наркотики. Само тестирование будет по-прежнему добровольным.

Налоговики получат право ликвидировать ИП без согласия предпринимателя при определенных условиях.

Пошлина на экспорт нефти вырастет на 0,6 доллара — до 47,5 доллара за тонну.