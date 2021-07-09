Что делать в случае кражи номеров с авто? Объяснил эксперт

Автоэксперт Вадим Сажин рассказал сайту телеканала «Звезда», что делать при утере или краже номеров с автомобиля.

При потере номера необходимо обратиться в организацию, аккредитованную для его изготовления. Она сделает дубликат. В случае кражи нужно проинформировать ближайшее управление МВД.

«Это будет гарантией того, что если ваши номера всплывут в каких-то противоправных действиях, будет замечены. Это будет гарантией того, что вы обращались в УМВД и заявляли о пропаже номеров, то есть с вас ответственность будет снята», — добавил собеседник издания.