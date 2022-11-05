Что делать, если при пожаре возникла давка? Советы эксперта по безопасности после трагедии в Костроме | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 12:31 Что делать, если при пожаре возникла давка? Советы эксперта по безопасности после трагедии в Костроме Пожарный фон Мекк рассказал, как спастись от паники и давки при пожаре Телеканал "360"

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Причиной роста пострадавших и погибших в результате распространения огня на территории кафе «Полигон» в Костроме в том числе стали паника и давка среди посетителей. Независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк в интервью «360» рассказал, как не растеряться во время подобных ситуаций.

Он подчеркнул, что в первую очередь исключением давки и паники должен заняться собственник помещения.

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«Хозяин заведения должен предусмотреть такую ситуацию и проинструктировать сотрудников по правильному диалогу с посетителями. Охранники, хостес и официанты должны знать, как успокоить гостей и правильно организовать эвакуацию», — казал фон Мекк.

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Он отметил, что грамотно выстроить процесс вывода людей из помещения достаточно сложно по разным причинам включая измененное состояние сознания.

Также фон Мекк рассказал, как самостоятельно проявить бдительность и помочь себе спастись в случае возникновения пожара.

«Нужно сразу обратить внимание на расположение эвакуационных выходов. Желательно понять, как далеко они от вас находятся. Также рекомендуется занимать места поближе к этим выходам, чтобы в случае опасности быстрее к ним попасть», — поделился собеседник «360».

По его словам, в поле зрения желательно иметь два эвакуационных выхода. Это поможет избежать участия в давке, если таковая образуется возле одного из них.