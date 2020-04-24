Что делать, если нет денег платить за съемное жилье из-за самоизоляции? Совет риелтора
«Законодательство не позволяет предоставлять рассрочки или отсрочки платежей. Единственное — можно только расторгнуть договор, не дожидаясь установленных гражданским кодексом трех месяцев», — заявил Иванов.
Что касается снижения арендной ставки, тут государство так же бессильно — в гражданском кодексе просто нет таких норм. Но адвокат советует квартирантам не отчаиваться и попробовать договориться с хозяевами квартиры в частном порядке.
«На практике есть такие случаи. Можно договориться с арендодателем, вплоть до 50% скидки на аренду жилья. Но по закону собственник не обязан снимать с арендатора оплату жилья. Если только лично договоритесь на скидку или отсрочку», — сказал адвокат.
В Москве с началом карантина выросло число предложений по аренде жилья. Об этом свидетельствуют данные портала ЦИАН. Арендаторы начали съезжать со съемных квартир.