Что делать, если нет денег платить за съемное жилье из-за самоизоляции? Совет риелтора

Можно ли уменьшить стоимость аренды квартиры или хотя бы отсрочить платеж на несколько месяцев? В условиях пандемии таким вопросом задаются те, кто снимает жилье и сидит без работы. На эти вопросы «360» ответил адвокат и руководитель агентства недвижимости Кирилл Иванов.

«Законодательство не позволяет предоставлять рассрочки или отсрочки платежей. Единственное — можно только расторгнуть договор, не дожидаясь установленных гражданским кодексом трех месяцев», — заявил Иванов.

Что касается снижения арендной ставки, тут государство так же бессильно — в гражданском кодексе просто нет таких норм. Но адвокат советует квартирантам не отчаиваться и попробовать договориться с хозяевами квартиры в частном порядке.

«На практике есть такие случаи. Можно договориться с арендодателем, вплоть до 50% скидки на аренду жилья. Но по закону собственник не обязан снимать с арендатора оплату жилья. Если только лично договоритесь на скидку или отсрочку», — сказал адвокат.

В Москве с началом карантина выросло число предложений по аренде жилья. Об этом свидетельствуют данные портала ЦИАН. Арендаторы начали съезжать со съемных квартир.