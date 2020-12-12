Что дарить на Новый год, если нет денег? Ответ психолога

Бывает так, что к Новому году люди остаются без денег на подарки. Унывать не стоит — член Европейской ассоциации психотерапии (EAP) Ирина Обухова рассказала, что, главное в подарке не цена, а впечатления от него.

Об этом сообщило РИА «Новости». Обухова уточнила, что можно придумать подарок, на который не нужно много денег, но он будет очень трогательным. Например, открытка или записка, текст которых не сможет не оставить впечатления. Также психолог уточнила, что можно сделать еще что-то своими руками, главное, проявить фантазию.

«Есть народное выражение: не надо дарить отдарки», — заключила Обухова.

По данным ИА Nation News, врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, что некоторые новогодние традиции отрицательно влияют на здоровье. Он рекомендовал отказаться от проводов старого года крепкими алкогольными напитками и встречи нового шампанским. Специалист уточнил, что смешивание разного алкоголя приводит к интоксикации.

Также он раскритиковал традицию открывать двери и окна в квартире в полночь, чтобы впустить новый год. По словам врача, в это время легко простудиться. Кроме того, Асанов напомнил, что не стоит длительное время сидеть за столом перед телевизором, потому что это грозит перееданием.