Что будет в 2021 году с системами нагревания табака в России? Рассказал эксперт

«В июле включили в уже действующий антитабачный закон и сами изделия из нагреваемого табака, и системы нагревания. Реклама этих систем будет запрещена с 28 января 2021 года», — уточнил Зыков.

Он выразил сожаление, что не запретили демонстрацию самих систем нагревания в торговых точках. При этом с 28 января под запрет попадет выкладка стиков. Это капсулы в которых находится табак с разным запахом и вкусом.

«Все сделано для того, чтобы молодое поколение приобщалось к потреблению табака. При этом, естественно, табак в любом виде канцерогенен и вреден, как бы вы его ни потребляли», — заметил эксперт.