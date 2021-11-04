«Чтить не только прошлое страны». Россиянам объяснили важность празднования Дня народного единства

Сегодня страна отмечает День народного единства. Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова напомнила россиянам, что суть этого праздника ярко продемонстрировала акция «Мы вместе», благодаря которой более 200 тысяч волонтеров помогли пяти миллионам человек.

«Яркий пример — общероссийская акция „Мы вместе“, в которой более 200 тысяч волонтеров оказали помощь более пяти миллионам человек. Такая масштабная работа была проделана общими усилиями совместно с десятью тысячами организаций-партнеров. Очень приятно видеть среди волонтеров подрастающее поколение», — рассказала она.

Мандрова отметила важность праздника и обозначила главные задачи — помогать детям воспитывать в себе ответственность друг за друга, за общество и за страну. По ее словам, объединение — это фундамент такого воспитания.

«Мы сохраняем базовый принцип патриотического воспитания — единство поколений, преемственность поколений, развитие системы наставничества, взаимодействия всех поколений в рамках наших проектов», — подчеркнула Мандрова.

В России 4 ноября традиционно отмечают День народного единства. В этот день россияне вспоминают героические страницы прошлого — истоки этого праздника начинаются в 1612 году. Этот исторический день в России символизирует стойкость русского народа, его мужество, победу в борьбе за независимость, отметила директор ведомства.

«Оглядываясь в прошлое, мы видим, что вместе можем справиться с любыми трудностями. В День народного единства мы не только чтим прошлое нашей страны. Этот праздник еще раз напоминает нам о важности сплочения», — сказала она.

Мандрова добавила, что Россия и мир в целом сейчас претерпевают сложности и изменения, которые под силу преодолеть только объединившись.