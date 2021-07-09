Число вакцинированных в России приближается к 30 миллионам — Мурашко
Число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса в России приближается к 30 миллионам человек. Об этом заявил глава Минздрава РФ.
Два дня назад Татьяна Голикова говорила о 27 миллиона привитых. По ее словам, 18,5 миллиона человек сделали оба укола.
Мурашко отметил, что наибольший прирост по темпам вакцинации зафиксирован в Москве, Подмосковье, в Брянской области, Туве и на Чукотке. Об этом сообщило РИА «Новости».
При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте заболеваемости во всех регионах. Эпидемическая ситуация остается сложной, отметил он. Об этом написал ТАСС.
Российские власти продолжают увеличивать объемы тестирование на коронавируса.
«Это необходимо для своевременного выявления инфекции и оказания помощи заболевшему», — пояснил премьер.
За последние сутки, в России зафиксировали 25 766 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель для третьей волны ковида в стране и наиболее высокий показатель, начиная со 2 января.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимо привить всех россиян от коронавируса.