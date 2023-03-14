Общество 14 марта 2023, 18:54 Чрезвычайный и полномочный посол России в отставке Лощинин умер в возрасте 82 лет

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Российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России в отставке Валерий Лощинин скончался на 83 году жизни. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РФ.

За годы работы Лощинин был отмечен орденом Почета, орденом Дружбы и званием «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации».

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Отмечается, что после завершения работы в министерстве дипломат занял пост помощника спикера Совета Федерации.

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