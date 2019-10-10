Чрезмерное сквернословие жителей города Дно объяснили наследственностью и боевым нравом

Карпова объяснила любовь горожан к крепкому словцу эмоциональностью, сильным характером и боевым нравом, который они унаследовали от предков, приехавших в Дно в начале прошлого века.

«Еще в начале 20 века в наш небольшой тогда населенный пункт съехались самые светлые умы со всей страны. Они ехали строить железную дорогу, строить город. Именно их внуки и правнуки живут в Дно по сей день!» — пояснила чиновница.