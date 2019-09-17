ЧП у колонии Кокорина и Мамаева: журналисту переехали ногу на авто

Одному из журналистов, ожидающих выход Александра Кокорина и Павла Мамаева из ИК-4 Белгородской области, отдавили ногу. На сотрудника СМИ наехал черный Gelandewagen.

На внедорожнике, сообщил Telegram-канал «Подъем», к колонии прибыли родственники одного из футболистов. Машина сдавала назад и наехала на корреспондента. Ему пришлось вызывать скорую помощь.

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«Он начал резко сдавать назад, и так получилось, что проехался по моим ногам», — рассказал представитель СМИ.

По информации прессы, владельцем черного авто является отчим и агент Кокорина Кирилл Логинов. Предположительно, он сам находился за рулем Gelandewagen в момент аварии.

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Пострадавшего журналиста уже осмотрели медики. Врачи заподозрили у него перелом пальца ноги. Мужчина намерен подать на отчима Александра Кокорина в суд.

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Кокорина и Мамаева отпустят из колонии 17 сентября Подробнее

На место прибыл сотрудник ДПС, чтобы установить обстоятельства дорожно-транспортного-происшествия. Кирилл Логинов, по данным Mash, ушел беседовать с инспектором.

Осужденных за драку футболисты Александра Кокорина и Павла Мамаева должны выпустить из ИК-4 Белгородской области во вторник, 17 сентября. Суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении.