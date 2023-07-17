17 июля 2023, 08:37
ЧП на Крымском мосту прокомментировали одной фразой в ГУР Украины
Спикер ГУР Украины Юсов назвал Крымский мост излишней конструкцией
Крымский мост является лишней конструкцией. Такое заявление украинскому изданию «Суспильне» сделал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
«Крымский мост — конструкция там излишняя», — заявил он.
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Юсов отметил, что это выражение принадлежит главе ГУР Кириллу Буданову.
Утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту произошло ЧП. Пострадал автомобиль с жителями Белгородской области, погибла семейная пара. Выжила их дочь. Сейчас она находится в медицинском учреждении.
Минтранс сообщал, что в результате ЧП на пролетах Крымского моста зафиксировали повреждения дорожного полотна. При этом информацию о проблемах с опорами ведомство не подтвердило. На месте работают профильные экстренные службы.
Глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту возобновят в понедельник до 09:00.
Украина
ЧП на Крымском мосту
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