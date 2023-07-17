Общество 17 июля 2023, 08:37 ЧП на Крымском мосту прокомментировали одной фразой в ГУР Украины Спикер ГУР Украины Юсов назвал Крымский мост излишней конструкцией РИА «Новости»

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Крымский мост является лишней конструкцией. Такое заявление украинскому изданию «Суспильне» сделал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

«Крымский мост — конструкция там излишняя», — заявил он.

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Юсов отметил, что это выражение принадлежит главе ГУР Кириллу Буданову.

Утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту произошло ЧП. Пострадал автомобиль с жителями Белгородской области, погибла семейная пара. Выжила их дочь. Сейчас она находится в медицинском учреждении.

Минтранс сообщал, что в результате ЧП на пролетах Крымского моста зафиксировали повреждения дорожного полотна. При этом информацию о проблемах с опорами ведомство не подтвердило. На месте работают профильные экстренные службы.

Глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту возобновят в понедельник до 09:00.