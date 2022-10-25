Красовскому нужно запретить работать в государственных СМИ, заявили в СПЧ | 360°

Общество 25 октября 2022, 02:31 Красовскому нужно запретить работать в государственных СМИ, заявили в СПЧ Совет по правам человека: Красовскому нужно запретить работать в государственных СМИ РИА "Новости"

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Члены Совета по правам человека при президенте России считают, что высказывание журналиста Антона Красовского о детях Украины является основанием не только для возбуждения уголовного дела, но и для запрета на работу в государственных СМИ.

Так, член СПЧ Владимир Соловьев написал в Telegram-канале Совета, что разделяет решение Маргариты Симоньян о прекращении сотрудничества с Красовским.

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«Я думаю, что после этого ему будет очень сложно вернуться к публичной работе журналистской», — отметил он.

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Член СПЧ Шота Горгадзе уточнил, что слова Красовского можно считать прямым основанием для возбуждения уголовного дела.

«Его слова — это плод его больного восприятия мира и морали. Поэтому ни о каком „временном отстранении“ речи быть не может», — заявил Горгадзе в своем Telegram-канале.

Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов отметил, что запрет на работу в государственном СМИ мог бы быть минимальной мерой в отношении Красовского. Еще один член СПЧ Ева Меркачева, заявила, что его теперь «уж не совсем правильно называть» журналистом.

Антон Красовский заявил, что украинских детей, которые негативно настроены по отношению к России, следовало «топить». Позже Красовский стал извинятся за свои слова, признав свою вину.