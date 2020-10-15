Члены Совета Федерации нашли альтернативу «социальной дистанции»

Представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров рассказал, что его коллеги работают над юридическими определениями понятий, которые появились в период пандемии COVID-19.

Он заявил, что термин «социальная дистанция» подразумевает различные трактовки. По его словам, он не совсем подходит для юридического определения меры предосторожности в период распространения инфекции, пишет сайт «Политика сегодня».

«„Социальная дистанция“ — это совсем неверное понятие для того, что под ним подразумевают сейчас. Это больше похоже на социальное неравенство. Изначально оно использовалось условно», — уточнил Александров.

Член Комитета пояснил, что однажды кто-то произнес выражение на официальном уровне, а другие люди подхватили. Он рассказал, что экспертное сообщество на протяжении долгого времени предлагает использовать понятие «физическое дистанцирование». Сенатор считает, что оно сменит «социальную дистанцию».